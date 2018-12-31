سيناتور أمريكي: ترامب يفكر مليا وبجدية بشأن الانسحاب من سوريا

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قال السيناتور الأمريكي لينزي جراهام أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس أفضل السبل لسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وجاءت تصريحات جراهام، وهو من أشد منتقدي قرار ترامب المفاجئ بشأن سوريا، في أعقاب اجتماع مع ترامب.

وقال جراهام للصحفيين "ما زال لدينا بعض الاختلاف لكنني سأقول لكم إن الرئيس لايزال يفكر مليا وبجدية بشأن سوريا، وكيفية سحب قواتنا ولكن في نفس الوقت نحقق مصالح أمننا القومي"، مضيفا أن الرئيس طمأنه بشأن التزام الولايات المتحدة بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وكان جراهام، الحليف لترامب على وجه العموم، من أشد المنتقدين لقرار الرئيس الأمريكي بشأن سوريا.

وفي حديثه للصحفيين بعد غداء عمل مع ترامب، قال السناتور إن ترامب "جعلني أشعر بالكثير من الارتياح بشأن ما نتجه إليه في سوريا".

وأضاف جراهام "الرئيس يفهم الحاجة إلى إنهاء المهمة"، مشيرا إلى القتال ضد تنظيم "داعش".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن ترامب بشكل مفاجئ عن سحب حوالي 2000 جندي من سوريا، قائلا إن تنظيم "داعش" مني بالهزيمة، في تصريح شكك فيه الخبراء.