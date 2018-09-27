الشرطة الباكستانية تعتقل 5 أشخاص للاشتباه فى اعتزامهم تنفيذ هجوم إرهابي

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اعتقلت السلطات الباكستانية 5 أشخاص للاشتباه فى اعتزامهم تنفيذ عملية إرهابية فى مدينة كراتشى عشية أعياد رأس السنة.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية فى نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية أن الشرطة قامت بمداهمة مكان إقامة الأشخاص الخمسة إثر حصولها على معلومات سرية تفيد اعتزامهم تنفيذ "مؤامرة ارهابية"، حيث تعرضت الشرطة لاطلاق الرصاص ولكنها تمكنت من القبض عليهم.

وصرح متحدث باسم الشرطة فى كراتشى بأن أفراد القوة تمكنوا من ضبط دراجة نارية مزودة بالمتفجرات و 3 قنابل علاوة على كمية أخرى من الأسلحة كانت معدة لتنفيذ العملية الإرهابية.