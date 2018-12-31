الحزب البافاري بألمانيا يدعو إلى ربط بريطانيا بالاتحاد الأوروبي

دعا الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا، إلى إبقاء بريطانيا "قريبة بقدر الإمكان" من الاتحاد الأوروبي، حتى عقب خروجها من الاتحاد.

وجاء في مذكرة بشأن أوروبا للاجتماع المغلق المرتقب لنواب الكتلة البرلمانية للحزب البافاري، المقرر عقده في مدينة زيون الألمانية مطلع يناير المقبل، أنه يجب إقامة "شراكة فريدة للغاية" مع بريطانيا.

وأضاف الحزب في المذكرة، التي نشرتها صحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية، الصادرة اليوم الاثنين، أنه بهذه الشراكة الوثيقة يمكن تعليق آمال على "عملية إعادة تقارب تدريجية" لبريطانيا تجاه الاتحاد الأوروبي.

وبحسب التقرير، يسعى الحزب البافاري، الذي يشكل مع الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، ما يعرف باسم (التحالف المسيحي)، إلى أن تضمن بريطانيا حقوق مواطني الاتحاد المقيمين في المملكة، وأن يتم تطبيق المعاملة بالمثل مع البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس المقبل، ومع ذلك فإن المخاوف تتزايد بسبب احتمال خروجها على نحو سريع وبدون التوصل إلى اتفاق.