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فيديو.. شاهد احتفالات كوريا الشمالية بالعام الجديد

أحمد العيسوي
نشر فى : الإثنين 31 ديسمبر 2018 - 6:31 م | آخر تحديث : الإثنين 31 ديسمبر 2018 - 6:31 م

احتفلت دولة كوريا الشمالية بدخولها العام الميلادي الجديد 2019، بإطلاق الألعاب النارية في سماء بيونج يانج.

وبثت فضائية «سكاي نيوز عربية»، لقطات تظهر حشدًا من المواطنين الكوريين في ساحة عامة، وسط احتفالات بالعام الجديد.

 


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