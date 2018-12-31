يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأثنين، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 17

دمنهور 11 18

الإسكندرية 10 18

بلطيم 12 19

مطروح 10 17

السلوم 09 18

سيوة 10 18

بورسعيد 12 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 19

الاسماعلية 10 19

السويس 11 18

العريش 09 19

رفح 09 18

رأس سدر 13 21

نخل 04 17

نويبع 12 20

طابا 08 17

كاترين 01 15

الطور 13 20

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 12 21

مرسى علم 11 20

الفيوم 09 18

بنى سويف 09 18

المنيا 08 18

أسيوط 07 18

سوهاج 07 19

قنا 08 20

الأقصر 07 21

أسوان 08 21

أبوسمبل 08 21

الوادى الجديد 05 20

شلاتين 14 24

ابو رماد 15 23

راس حدربة 16 21

حلايب 16 22