وصف وزيرالخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، نظام العقوبات المفروضة على إيران وروسيا بأنه "أداة استثنائية" .. داعيا إلى ضرورة "الحفاظ دائما على نهج الحوار وتفضيله من أجل التوصل إلى حلول صالحة".

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، اليوم الاثنين، أن ميلانيزي أدلى بهذه التصريحات عشية زيارته إلى واشنطن حيث من المقرر أن يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون إضافة إلى أعضاء في الكونجرس.

وبشأن العقوبات الأمريكية على إيران..قال ميلانيزي :"إن إيران شريك رئيسي لإيطاليا وليس من اليوم، ونحن نعتقد أنه يجب الحفاظ دائمًا على قنوات الحوار"..مضيفا :"نحن أعضاء مخلصون في التحالف الأطلسي ونفهم أن هذا يتطلب التزامات ومع ذلك ، يجب أن تظل العقوبات المفروضة على الدول أداة استثنائية تهدف إلى تحقيق أهداف تتوافق مع القواعد الدولية ، وبالطبع سأتحدث مع حلفائنا الأمريكيين عن هذا الموضوع أيضاً".

وحول العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية وفيما إذا كانت ستبقى طوال عام 2019 .. أكد ميلانيزي أن هذه المسألة جرى طرحها خلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمدينة ميلانو أوائل الشهر الجاري، قائلا: "أكرر مرة أخرى إنه من الضروري التفاوض والإبقاء على الحوار حتى بشأن الصراعات التي نشأت بعد زوال الاتحاد السوفييتي"..مضيفا :"نحن ندعم إتفاقية مينسك ومن شأن العقوبات أن تكون حافزا مؤقتا لتنفيذ هذه الاتفاقية".