عبر السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، عن شعوره بالفخر الشديد لتولي مهام تدريب الفريق، مؤكدا أنه يعرف جيدا مكانة النادي وفرقه على الصعيد الخارجي، فالأهلي يضم فريقا صاحب تاريخ وجماهيرية كبيرة في مصر وإفريقيا.

وأوضح أنه حصل على معلومات كافية عن الفريق، وأصبح لديه انطباع طيب عن الصالة المغطاة ووحدة «الجيم»، إلى جانب سعادته بتواجد 7 لاعبين من الفريق في صفوف المنتخب الوطني.

وأضاف أنه يتطلع إلى قيادة الفريق إلى تحقيق الألقاب، فهو يعرف جيدا أن جماهير الفريق تدعمه بقوة؛ لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أنه سيطالب اللاعبين بالقتال داخل الملعب؛ للتتويج بالبطولات والألقاب.

وأشار ماركوفيتش إلى أن الفوز ببطولات إفريقيا يأتي على رأس أولوياته في العمل، وأنه سيبذل كل ما لديه؛ لتحقيق الألقاب وقيادة الفريق بالشكل الذي يرضي طموحات مسئوليه وتطلعات جماهيره.