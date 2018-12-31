قال الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم ضبط 94.5 طن أرز فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمي في أحد مخازن تجارة الجملة، بمعرفة فريق من مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة في بيان إعلامي أمس الأحد، إنه تم تحرير عدد 1 محضر أغذية فاسدة بكمية 22.5 طن أرز طعام فاسد، و تحرير عدد 2 محضر غش تجاري بكمية 72 طن أرز طعام غير صالح للاستهلاك، بإجمالي كمية 94.5 طن أرز طعام في أحد مخازن الجملة بمدينة مرسي مطروح.

وأكد "طه" أنه تم عرض المتورطين على النيابة العامة، وتم سحب عينات من الكمية المضبوطة وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة، وجاءت نتيجة العينات بأنها غير مطابقة للمواصفات، وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق النيابة.