وصول طائرة من العراق إلى موسكو تقل 30 طفلا روسيا

حطت طائرة قادمة من العراق في مطار موسكو الدولي، تحمل على متنها 30 طفلاً من مواطني روسيا.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية: "هبطت الطائرة في تمام الساعة 27ر20 بسلام".

وأشارت الوكالة إلى أن الطواقم الطبية ومجموعة من وزارة الطوارئ الروسية كانت بانتظار الأطفال في المطار، وقد رافق الأطفال في رحلتهم مفوض الرئيس الشيشاني، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، زياد سبسبي، ومفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا.

كان الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، قد صرح في وقت سابق من أمس الأحد ،أن طائرة تحمل على متنها أطفالا من مواطني روسيا، أقلعت من بغداد إلى موسكو.

وبدأت عملية عودة النساء والأطفال الروس من منطقة الصراع في الشرق الأوسط بعد أن نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، فيديو على تطبيق انستجرام، قام بتصويره مراسلو قناة "آر تي" في ملجأ للأطفال عن الأطفال الروس الذين انضم آباؤهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، والذين تم التخلي عنهم بعد تحرير مدينة الموصل العراقية من أيدي التنظيم.