أعلنت محافظة كفر الشيخ في بيان إعلامي، اليوم الاثنين، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تلقى تقريرا الأسبوع الثامن عن أعمال مبادرة "صوتك مسموع"، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأكد التقرير أن أكثر المحافظات استجابة في حل الشكاوي هي محافظات الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة والقاهرة وسوهاج ومطروح ودمياط والمنيا والدقهلية والغربية وأقل المحافظات استجابة في حل شكاوي المواطنين هي الإسكندرية والإسماعيلية وأسوان.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن المبادرة التي يرعاها مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تلقت خلال الأسبوع الأخير 2469 رسالة منها 546 شكوى تم حل 438 شكوى منها بنسبة أكثر من 80% وجاري حل 108 شكاوى، وكانت أكثر الشكاوى على الترتيب هي القمامة ومخالفات البناء والفساد والإشغالات والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن إجمالي الرسائل التي وردت إلى المبادرة منذ انطلاقها نهاية أكتوبر الماضي وحتى إعداد التقرير بلغت 19 ألفاً و 788 رسالة منها 4416 شكوى تم حل 2886 شكوى منها بنسبة 88% وجاري حل 530 شكوى.

وأوضح الوزير أن مبادرة "صوتك مسموع" تتلقى الشكاوى والاقتراحات عبر صفحتها على الفيس بوك أو الواتس أب أو البريد الإلكتروني للوزارة أو الخط الساخن، وقال إن صفحة المبادرة على الفيس بوك تابعها 4148 متابعاً وبلغ عدد رؤية الصفحة 9870 مشاهدة، وتلقت الصفحة 115 رسالة منها 55 شكوى تم الرد على 44 شكوي وجاري الرد علي 11شكوى بنسبة 80%، مشيراً إلى أن الشكاوى الخاصة بالإشغالات بلغ عددها 30 شكوى والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 3 شكاوى والقمامة 13 شكوى ومخالفات البناء 8 شكاوى والفساد شكوى واحدة.

كما أوضح التقرير أن خدمة الواتس أب تلقت 486 شكوي تم الرد علي 393 شكوي منها بنسبة 80,8% وبلغ عدد الشكاوي الخاصة بالقمامة 186 شكوي بنسبة 38.2%، والفساد 70 شكوى بنسبة 14.4% والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 55 شكوى بنسبة 11.3% ومخالفات البناء 100 شكوى بنسبة 20% والإشغالات 75 شكوى بنسبة 15.4%، ويتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على شكاوى المبادرة على الواتس وجاري الرد على الشكاوى الأخرى تباعاً، كما تلقى البريد الإلكتروني للوزارة 14 رسالة تم الرد عليها وتضمنت الرسائل 5 شكاوى وتم الرد على 3 شكاوى منها وجاري حل شكوتين.

وأضاف الوزير أن الخط الساخن للمبادرة استقبل 180 اتصالاً خلال أسبوع عبارة عن استفسارات، وتم التوجيه باللازم مؤكداً المتابعة المستمرة والجهد المتواصل من كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات لحل كافة المشكلات التي ترد إليها وسرعة الرد عليها والتعامل معها على أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات وحل المشكلات وتحقيق رضا المواطنين عن أداء الحكومة والمحافظات .