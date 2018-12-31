الإثنين 31 ديسمبر 2018 5:06 م القاهرة القاهرة 19.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

202 ألف دولار.. راتب رئيس كوريا الجنوبية في العام الجديد

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 31 ديسمبر 2018 - 4:18 م | آخر تحديث : الإثنين 31 ديسمبر 2018 - 4:18 م

ذكرت مصادر في كوريا الجنوبية أن الراتب السنوي للرئيس "مون جيه إن" لعام 2019، سيكون في حدود 226 مليون وون، 202 ألف دولار.

وسيكون الراتب السنوي لرئيس الوزراء في حدود 175 مليون وون، ونائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة المراجعة والفحص سيكون في حدود 132 مليون وون.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وزارة إدارة شؤون الموظفين، قولها في اجتماعها اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء اعتمد اليوم مشروع قانون معدل خاص بلوائح أجور وعلاوة الموظفين الحكوميين، ونسبة الزيادة للعام المقبل.

وبحسب ما ورد في مشروع القانون المعدل، فقد بلغ الراتب السنوي لموظف حكومي بدرجة وزير، 129 مليون وون، ونائبه 125 مليون وون.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك