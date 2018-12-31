الشرطة السويسرية: السويسري المشتبه به في قتل سائحتين بالمغرب له سوابق بجنيف

قالت المتحدثة باسم الشرطة الفيدرالية السويسرية انفلورانس دابوا، إن المواطن السويسري من أصل إسباني الذي اُعتقل في المغرب أول أمس السبت، في إطار التحقيقات حول مقتل سائحتين اسكندنافيتين هو من أصحاب السوابق ولديه سجل إجرامي في جنيف.

وأضافت المتحدثة، في تصريح لوسائل الإعلام السويسرية اليوم الاثنين، أن المشتبه به غادر سويسرا وانتقل للإقامة في المغرب عام 2015، لافتة إلى أنه معروف لدى شرطة جنيف لارتكابه جرائم سرقة بين عامي 2007 و2013، وكان قد أُدين بارتكاب جرائم شملت السرقة والسطو والإضرار بالممتلكات والاعتداء وغيرها.

يُذكر أن السلطات المغربية كانت أحالت 15 مشتبها بهم في قضية قتل السائحتين الدنماركية والنرويجية بالقرب من مراكش بالمغرب يوم 17 ديسمبر الماضي إلى قاضي التحقيق المختص بالإرهاب، وأعلنت السبت الماضي القبض على مواطن سويسري من أصل إسباني يقيم في المغرب للاشتباه في علاقته بذات الجريمة، وأشارت السلطات المغربية إلى أن المواطن السويسري متشبع بالفكر المتطرف والعنيف.