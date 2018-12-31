سول تتوقع إعلان زعيم كوريا الشمالية موقفه بشأن السلام بين الكوريتين خلال خطاب العام الجديد

توقعت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن يعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في خطابه بمناسبة العام الجديد، موقفه بشأن المضي قدما في عملية السلام بين الكوريتين.

وقال المتحدث باسم الوزارة بايك تيه-هيون إن كيم أرسل خطابًا شخصيًا، أمس، إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، لتهنئته بالعام الجديد، مُضيفًا أن كيم أوضح في خطابه أنه ملتزم بشدة بالارتقاء بالعلاقات عبر الحدود بين الكوريتين، إلى جانب التزامه أيضًا باتفاقيات اجتماعات القمة مع سول وواشنطن.

وأشار بايك، في تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إلى أن مون أكد التزام الزعيم الكوري الشمالي بتنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها خلال لقاءات القمة بين الكوريتين، إلى جانب القمة الأمريكية-الكورية الشمالية.

وأضاف: "نتوقع أن يتناول الخطاب الكوري الشمالي للعام الجديد هذا الأمر، وإجراءات عملية لتحقيق السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية، وأن يتطرق أيضًا إلى قضية نزع السلاح النووي والحفاظ على العلاقات الثنائية بين الشمال والجنوب".