سقوط جزئي لعقارين خاليين من السكان في الإسكندرية دون إصابات

تعرض عقارين "قديمين" خاليين من السكان، كائنين في 2 شارعي "الجزائر ومظلوم" مع تقاطع شارع باب الكراستة، منطقة اللبان، منتصف ليل اليوم الاثنين، لإنهيار جزئي دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، إخطارا من إدارة شرطة النجدة؛ يفيد وقوع الحادثين، وبانتقال قوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغين، تم وضع كردون أمني عبارة عن حواجز حديدية، حول العقارين لحماية المارة والسيارات.

وبانتقال المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، ومحمد سعد، سكرتير عام الحي، والمهندس المختص، والنوباتجية المسائية بالحي، لمعاينة العقار تم تحديد الأجزاء الخطرة لإزالتها، وأفادا بأن العقارين صادر لهما قرارات هدم من الحي حتى سطح الأرض.

ووفقا لبيان صحفي، فقد تم تحرير محضرين إداريين بالواقعتين قسم شرطة الجمرك، وكلفت إدارة البحث البحث الجنائي بالتحري عن الواقعتين، تمهيدا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.