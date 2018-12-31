مدير أمن الإسماعيلية يكرم طفل الماراثون

كرَّم اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، الطفل أحمد عرفة صبحي، الطالب بالصف الثاني الابتدائي، والذى شارك فى ماراثون زايد الخيري، الذى أقيم بالإسماعيلية الجمعة الماضية، ولم يتمكن من الحصول على الملابس الخاصة بالماراثون وشارك بملابسه الخاصة.

كانت صورة الطفل قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مشاركته بالماراثون دون حذاء وأثارت حالة من التعاطف مع الطفل، وقرر مدير أمن الإسماعيلية، تكريم الطفل وإهدائه حقيبة رياضية بداخلها ملابس رياضية كاملة، تشجيعاً له على ممارسة الأنشطة الرياضية.

وقال الطفل أحمد عرفة إنه لم يكن يدري بإقامة الماراثون وفوجئ به أثناء وجوده فى الشارع بصحبة والده، وقرر الجرى اعتقادا منه بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الماراثون، وكان يرغب فى رؤيته وتمكن من الجري لمسافة 10 كيلو، وترك والدته ولإنه لم يكن لديه ملابس أو حذاء رياضي قرر الجرى دون حذاء ليتمكن من اللحاق بالمشاركين.