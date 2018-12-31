تعيش المنطقة العربية حاضرا مضطربا سياسيا وأمنيا وعلى كل المستويات تقريبا، بشكل غير مسبوق في المائة عام الأخيرة، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاقية "سايكس-بيكو" التي رسمت الحدود القُطرية الحالية للدول العربية في العام 1916، ولأن الحاضر دائما هو حلقة الانتقال الوسيطة من الماضي إلى المستقبل، يصبح من غير الممكن رسم ملامح مستقبل الدولة العربية الحديثة والشرق الأوسط عموما، دون قراءة شاملة وواعية للأحداث التاريخية، ودون معرفة عميقة بالديناميات السياسية والاجتماعية الماضوية التي أنتجت بدورها هذا الواقع العربي المأزوم.

وإن كانت تحديات عديدة ومتنوعة تعرقل مشروع بناء الدولة العربية الحديثة، يبقى أخطرها على الإطلاق ذلك التحدي المتعلق بحالة الميليشياوية التي تسود المنطقة العربية منذ أحداث ما يعرف بـ"الربيع العربي"، الناجمة عن انتشار التنظيمات المسلحة خروجا عن سلطة الدولة الوطنية، فالظاهرة تفتئت على سيادة الدولة وتقوّض أركانها من الأساس.

والميليشيا بالمفهوم الاصطلاحي مأخوذة من اللفظة اللاتينية Militia، وفي أكثر التعريفات تخصصا، هي جماعة مسلحة غير حكومية تعمل غالبا بأسلوب حرب العصابات لا بأساليب الجيوش النظامية، وتمثل ذراعا عسكرية لفئة سياسية أو دينية بصرف النظر عن مشروعية دوافعها وأهدافها، فحركات المقاومة المسلحة ضد الاحتلال برغم أنها تكتسب مشروعيتها من القانون الدولي نفسه الذي يجيز للشعوب المحتلة استخدام السلاح ضد المحتل، تندرج هي الأخرى أكاديميًا تحت وصف الميليشياوية.

وربما يعزو بعض المحللين -بالتلميح أو بالتصريح- بروز ظاهرة الميليشياوية على السطح العربي بالشكل اللافت التي هي عليه اليوم، إلى أحداث "الربيع العربي" باعتبارها أفضت إلى حمل السلاح في وجه الدولة مثلما حدث في ليبيا وسوريا واليمن، حتى أن البعض أخذ يتحدث عن خريف أو شتاء إسلاموي بدلاً عن ربيع عربي. خريف أفضت إليه ثورات تونس ومصر واليمن على سبيل المثال. وكثر الكلام في الوقت نفسه، عن الإخوان المسلمين والسلفيين والجهاديين وماشابه ذلك من التوجهات والمشاريع التي يبدو أن الربيع العربي دفعها لتطفو على سطح حياة مجتمعات البلدان المذكورة، غير أن الحقيقة تشير إلى أن الانتفاضات العربية التي اندلعت في 2011 كشفت الغطاء فحسب، عن أمراض الدولة العربية المزمنة، ومنها المليشياوية المتجذرة في بنية الدولة والمجتمع على حد سواء، فالعقلية الميليشياوية العربية تكونت أصلا بفعل التشظي الهائل والتعددية الواسعة التي تحظى بها مجتمعاتنا دينيا وطائفيا وقبليا وإثنيا، ومن ثم مارست الأطراف المختلفة الصراع فيما بينها بأساليب ميليشياوية في ظل فشل دولة المواطنة وغياب الديموقراطية التي تنظم العلاقات بين الكل على أسس رشيدة، وفي إطارٍ من سيادة القانون.

الأنظمة العربية هي الأخرى مارست الأساليب الميليشياوية بشكل أو بآخر في التعامل مع الكتل المتضادة في المجتمع، فما بين اختطاف المعارضين وتصفيتهم بلا سند قانوني، وبين التشويه والاغتيال المعنوي للخصوم السياسيين عبر الكتائب والميليشيات الإليكترونية، تأصلت الممارسات التي أفضت إلى إنشاء ميليشياوية مضادة. قوانين الطبيعة تخبرنا أن لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه. فمثلا شكّل استبداد الدولة السورية في ظل نظام الأسد وطبيعة تعامله العنيف مع الاحتجاجات، الأساس الذي بدأ عليه تشكيل المجموعات المسلحة، فتطرف النظام وغلّوه منذ البداية في تنفيذ القمع العسكري- الأمني للثورة هو الذي استدرج تطرفاً مضاداً وغلواً معاكساً في أوساط المحتجين، تماماً كما أن عسكرة الثورة لم تكن إلاّ رد فعل طبيعي على التمادي في ما أصبح يسمى عادةً "بالحل العسكري-الأمني" الذي أصر عليه النظام دون الدخول في جدل الأجندات الخارجية والمشاريع المستوردة وخلافه، فعنف النظام هو الذي سمح بالعنف المضاد حتى وإن كان ممولا. وكذلك كان الوضع في العراق، فنظام البعث بزعامة صدام حسين انطوى على ميليشياوية في التفكير والتطبيق تجاه كل الطوائف والقوميات العراقية، ما أدى إلى بروز ميليشيات معارضة دعمتها إيران في مرحلة لاحقة. أما بعد الغزو الأمريكي عام 2003، وبسبب سياسات العزل التي طبقتها الحكومات ذات الأغلبية الشيعية ضد قطاع كبير من السُنة العراقيين نشأت ميليشيات متطرفة أبرزها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، الذي استفاد من الحرب في سوريا لاحقا من أجل التوسُّع هناك، وأطلق على نفسه اسم "الدولة الإسلامية في العراق والشام". وما إن توسع ذلك التنظيم وسيطر على مساحات شاسعة من الأرض برزت الحاجة إلى إنشاء ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية في مواجهته، ليتأكد بذلك أن الدولة التي تسلك سلوكا ميليشياويا تنتج ما يشبهها في صفوفها وبين معارضيها.

الوضع في حالة حزب الله اللبناني لم يختلف كثيرا بالرغم من كونه ميليشيا متقدمة التنظيم والإدارة، فنشوء الحزب لم يكن خارج السياق. وبسبب الممارسات الإقصائية ضد الشيعة أولا، والمسلمين السُنة ثانيا، تفاقم الاحتقان الداخلي اللبناني، وبعد الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، تأسس حزب الله كجزء من جهد إيراني لتجميع الجماعات الشيعية اللبنانية المسلحة تحت سقف واحد. منذ ذلك التاريخ خرج الحزب من حظيرة الدولة اللبنانية التي كانت تمارس إقصاءً ممنهجا ضد الشيعة، وارتمى في أحضان طهران التي أمدته بدعم لا محدود، وأصبح مواليا لها ربما أكثر من ولائه لبيروت التي ناصبته العداء في البداية.

المقاومة الفلسطينية هي الأخرى كانت بالأساس نتاج السياسات الإسرائيلية في اقتلاع الشعب الفلسطيني من الأرض. تحالف المقاومة مع الشارع اللبناني أو أجزاء أساسية منه وعلى الأخص المسلمين في الجنوب غير التوازنات اللبنانية الداخلية. هذا الوضع خلق الاحتقان اللبناني - اللبناني الذي أدى إلى انزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية عام 1975. استغلت إسرائيل الخلاف اللبناني اللبناني العميق فوجهت ضربتها لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عام 1982. اقتلاع منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وبيروت أدى إلى فراغ كبير، أغرى قوى عديدة لملئه، ولهذا برز حزب الله من واقع الاحتلال الاسرائيلي، فالدعم الإيراني للحزب جاء نتيجة تلاقى المصالح والرؤى، فإيران التي فُرض عليها الحصار من قبل الولايات المتحدة بعد الثورة عام 1979 شعرت بالاختناق الشديد، ثم بشكل أكبر أثناء حرب الـ8 سنوات (1980 - 1988) مع العراق، فلجأت إلى العمل مع حلفاء عرب تابعين لها مذهبيا لخلق مساحات أمام حركتها في المجال الإقليمي، وهو ما أضاف بُعدا جديدا لأزمة الدولة العربية.

في الحقيقة، أزمة بناء الدولة العربية أكبر من مشكلات الأقليات الدينية والعرقية، فالدولة لا تصطدم بالأقليات فحسب على أساس ثقافي عرقي، بل بالأكثرية أيضا، أي مع غالبية شعبها على أساس سياسي اجتماعي. وما جعل المشكلة على هذا القدر من التعقيد والتركيب، هو بنية الدولة العربية الحالية بكل تناقضاتها الموروثة عن اتفاق "سايكس-بيكو" من ناحية، ونظامها السياسي المتصلب، الذي يسد منافذ الصعود والنزول من القيادة وإليها بالطرق السلمية، ويعيق الحراك الاجتماعي الطبيعي، ويرفض الاعتراف بالتعددية العرقية والثقافية، من الناحية الأخرى.

إن تصلب النظم السياسية العربية تعود بحسب الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط، فولكر بيرتيس، إلى وصول النخب العسكرية إلى السلطة في العديد من الدول العربية بعد حصولها على الاستقلال، وذلك بسبب أنهم أرادوا إحداث التغيير من خلال دولة قوية بدلاً من مجتمع حيوي، فعمدوا إلى أن يكون الجيش قوة ضاربة في المجتمع ومهيمنة على الاقتصاد، والشرطة تحظى بنفوذ كبير، والاقتصاد موجهاً من قبل الدولة. لكن هذا الطريق لم يؤد إلى الحداثة، بل إلى نظم شمولية متسلطة، ومع ازدياد التوترات بسبب الفشل الواضح في إدارة التعددية، لجأت الحكومات للتحالف مع الخارج لمواجهة الداخل، والتوسع في شراء الأسلحة بغرض الحماية لاعتقادها بأن القوة والقمع والممارسات الميليشياوية، يمكن أن تحل كل المشكلات، غير أن الواقع أثبت عكس ذلك، فمنسوب الاحتقان يزداد باستمرار جراء تلك السياسات، واجتثاث المعارضين المدنيين سمح بصعود الإسلاميين الذين ينتهجون الميليشياوية في كل تفاصيلهم، ولهذا انتهت الدولة ضعيفة أمام الخارج بعد أن عزلت جزءا كبيرا من مجتمعها، وأمام الداخل بعد تنامي ظاهرة الإسلام السياسي الذي لا يؤمن في أدبياته بالدولة الوطنية أصلا.

صحيح أن الظروف الخاصة تختلف من دولة عربية إلى أخرى، بيد أن الأزمة في كل منها ناشئة عن عجز مماثل في الحفاظ على العلاقة القائمة بين بنية السلطة ووسائل تكوين الثروة وتوزيعها.

إذن الديمقراطية بكل ما تنطوي عليه من مبادئ وقيم، كالتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين ونبذ التمييز على أي أساس وعدالة توزيع الثروة، هي مبتدأ الكلام ومنتهاه عند تناول ظاهرة الميليشياوية، أو أية ظاهرة أخرى من ظواهر الأمراض الاجتماعية والسياسية في بنية الدولة العربية، وذلك بعد أن أثبتت التجربة أن فشل التحول إلى الديمقراطية في الدول العربية بالطريقة التي أُختبرت ونجحت في الغرب مع اختلاف الأدوات والتكتيكات، سبب رئيسي لأزمة بناء الدولة العربية وتأزم المجتمع فيها، وفق ما يراه المفكر السياسي الأمريكي جويل مجدال في كتابه "الدولة في المجتمع"، حين تناول حالة توازن الضعف التي تعيشها البلدان العربية بدلا عن توازن القوة.