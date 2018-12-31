أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية،اليوم الاثنين، عن اعتقال المفتي بتعذيب الإيزيديات في مدينة الموصل شمال العراق.

وقالت الاستخبارات في بيان، أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، إن "القوات الأمنية التابعة للمديرية وبالتعاون مع قيادة عمليات نينوى تمكنت من اعتقال أحد الإرهابيين في منطقة القيروان بالموصل".

وأضافت إن "الإرهابي المسؤول عن إصدار أوامر التعذيب بحق أبناء الأيزيديين من المطلوبين للقضاء العراقي".

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة محافظة البصرة العراقية، اليوم الاثنين، إصابة أحد عناصرها ومقتل إرهابي في حادث تبادل لإطلاق النار عند محاولة إلقاء القبض عليه في منطقة ريفية تقع شمال المحافظة.

وقالت الشرطة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) -"إن قوة أمنية نفذت فجر اليوم عملية نوعية في منطقة تقع ضمن قضاء المدينة من أجل إلقاء القبض على إرهابي"، مبينة أن بعد محاصرة المتهم قام بمقاومة القوة الأمنية وأطلق النار عليها ما أدى إلى إصابة أحد أفرادها بجروح، بعد تبادل إطلاق النار تم قتل المتهم المطلوب.

وأكدت الشرطة العراقية عزمها على مواصلة رسالتها نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة.

يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار، وتشهد بين حين وآخر تفجير عبوات صوتية واطلاق نار بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وبعد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحق المتورطين بهذا النوع من الجرائم تراجع ارتكابها في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق اليوم أن عدد الإرهابيين الأجانب المتهمين خلال عام 2018 وصل إلى 508 إرهابيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الستار بيرقدار - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - "إن أعداد الأجانب المحكومين من الذكور وصلت إلى 42 إرهابيا فيما وصلت نسب الإناث إلى 466 إرهابية".

وأضاف أن أعداد الإرهابيين الأجانب ممن مازالت قضاياهم قيد التحقيق من الذكور وصلت إلى 24 موقوفا، فيما وصلت أعداد الإناث إلى 67.