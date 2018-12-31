القنوات المتخصصة تتعاقد مع مادلين طبر لبطولة فيلم «النافذة»

تعاقد أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، مع الفنانة مادلين طبر، على الفيلم الروائي القصير "النافذة"، والذي سيتم انتاجه من خلال الإدارة المركزية للإنتاج المتميز ضمن خطة 2019.

وقال عادل عبساوي رئيس إدارة الإنتاج المتميز، إن الفيلم يأتي من تاليف مادلين طبر، والتي ستشارك أيضا في البطولة مع الفنانة لقاء سويدان، ومن إخراج المتميز حسن عيسى.

الفيلم يحكي عن سيدة قعيدة تسكن في أحد التجمعات السكنية، وترى من شرفة غرفه نومها مشاهد من مشاكل جيرانها الزوجية، فتساعدهم على حلها لتنشر السعادة والاطمئنان بين جيرانها من فوق كرسيها المتحرك.

وكان البهنسي قد وقع العقد مع مادلين طبر، أمس السبت، في مكتبه بمبنى ماسبيرو، وذلك بحضور عادل عبساوي، والمخرج حسن عيسى، الذي قام بعرض الخطوط العريضة لإنتاج الفيلم، المقرر أن يشارك الفيلم في الدورة المقبلة لمهرجان مالموا بالسويد باسم الهيئة الوطنية للإعلام.