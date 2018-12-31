اشتباكات مسلحة بين اللواء العاشر ومهاجمين لمقره جنوبي ليبيا

اندلعت، اليوم الاثنين، اشتباكات مسلحة بين اللواء العاشر التابع للجيش الليبي ومهاجمي مقره بين غدوة وتراغن جنوبي البلاد.

قال فضيل ياسين أحد عناصر القوة المساندة للواء العاشر في تراغن لـ"بوابة الوسط" إن اشتباكات مسلحة تدور الآن فى المنطقة الواقعة بين بلدة غدوة وتراغن جنوبي البلاد مع مسلحي المجموعة التي هاجمت مقر اللواء قبل أيام دون أن يحدد تبعيتهم أو هويتهم.

وأضاف ياسين أن هناك جرحى بين صفوف القوة واللواء العاشر جراء الاشتباكات التي لا تزال مستمرة.

كان مسلحون قد شنوا فجر السابع والعشرين من الشهر الجاري ،هجوما على مقر اللواء العاشر في مدينة تراغن، ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة 12 آخرين، وبعد اشتباكات تواصلت لثلاث ساعات تقريبا تمكن الجيش من السيطرة على المنطقة، وإلقاء القبض على عدد من منفذي الهجوم، حسبما أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي.

وقال مصدر أمني إن جماعات مسلحة تشادية، هى من قامت بشن الهجوم على مقر اللواء العاشر.