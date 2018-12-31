حبس عامل قتل زوجته بالقمح السام لشكه في سلوكها

قررت نيابة أول طنطا، حبس عامل على ذمة التحقيق لقتله زوجته بحَبة سامة، أقنعها أنها أحد وسائل التخسيس، بعد أن بدأ الشك يتسلل إلى نفسه من سلوكها.

وتعرفها على أشخاص عن طريق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتمكن ضباط المباحث الجنائية قسم أول طنطا من كشف لغز الجريمة بعد ساعات من وقوعها.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ من مأمور قسم أول طنطا، بوفاة ربة منزل تدعى "داليا م. ن."، 32 عاما، ربة منزل مقيمة بمنطقة سيجر بدائرة القسم، نتيجة تناولها حبة "القمح" السامة، ووجود شبهة جنائية في الحادث.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد وليد الصواف مفتش البحث الجنائي، والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث القسم، ومعاونيه، لفحص البلاغ وكشف غموض الوفاة بعد صدور تقرير الطب الشرعي.

وتبين من التحريات الجنائية أن زوجها "أحمد ع. أ."، 28 عاما، عامل بمطبعة، أقنعها بتناول حبة "القمح" السامة، على أنها علاج خاص بالتخسيس ومساعدتها في إنقاص وزنها، وأن صديقا له أهداها له عقب عودته بهدف التخلص منها.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمناقشته اعترف بالواقعة، وأنه قصد قتلها بعد شكه في سلوكها في الفترة الأخيرة.

وتابع الزوج أنه يشك في أنها على علاقة غير شرعية وتعرفت على أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبعد اكتشافه ذلك قرر التخلص منها بواسطة حبة القمح القاتلة، خاصة وأنه على علم بأن تلك الحبة ليس لها علاج وتقتل من يتناولها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتى أصدرت قرارها المتقدم.