رئيس الوزراء العراقي: أمريكا ابلغتنا بزيارة ترامب للبلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الأحد، أن الجانب الأمريكي اخبر الحكومة بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق، مشددا على أن الحكومة اشترطت أن تكون زيارة رسمية ومحددة بجدول.

وقال عبد المهدي ،في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته السومرية نيوز، إن "الجانب الأمريكي اخبرنا بزيارة ترامب واشترطنا أن تكون الزيارة رسمية ومحددة بجدول اعمال".

وأضاف عبد المهدي، "التقينا السفير الأمريكي واشاد بالموقف العراقي المتوازن ازاء زيارة ترامب الى العراق".

واعتبر عبد المهدي أن سيادة العراق لا دخل لها بتواجد قوات اجنبية على الارض، مؤكدا على عدم وجود قواعد امريكية "صرفة" في العراق.

وذكر إن "هناك قواعد عراقية بها جنود امريكيون، ولا توجد قواعد أمريكية صرفة في العراق".

كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يوم الاربعاء الماضي إلى قاعدة عين الأسد العسكرية والعراق في زيارة مفاجئة، ادت ردود افعال سياسية وشعبية "غاضبة" وطلبات باخراج القوات الامريكية من العراق.