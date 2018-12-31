روسيا تشيد بالتطور المضطرد في علاقات الصداقة التاريخية مع السودان

أشاد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بالتطور المضطرد في علاقات الصداقة التاريخية بين بلاده والسودان.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها لافروف، لنظيره السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لعيد استقلال السودان.

وأكد لافروف، أنهم على استعداد للمضي قدمًا في العمل المشترك لترسيخ التعاون وتعزيزه في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة الخارجية والتجارة الخارجية والاقتصاد لصالح شعبي البلدين، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والقرن الإفريقي وفي العالم أجمع.