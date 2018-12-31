بعد 20 عاما من بدء استخدام اليورو، أشاد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأهمية العملة الأوروبية الموحدة، ووصفوها بأنها "رمز للوحدة والسيادة والاستقرار".

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، الذي كان ضمن الموقعين على معاهدة إنشاء العملة الموحدة: "أصبح اليورو رمزا للوحدة والسيادة والاستقرار، أنا على قناعة بأن هذا كان أهم توقيع قمت به".

وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، "إنشاء اليورو قبل عشرين عاما، إلى جانب تحرير أوروبا الوسطى والشرقية وإعادة توحيد ألمانيا، يمثل لحظة محورية في التاريخ الأوروبي".

وفي نفس الوقت، شددا المسؤولان على الحاجة إلى تعزيز صمود اليورو أمام أي أزمات مستقبلية، وقال يونكر: "لا يمكن التشكيك في إرادتنا السياسية، نحن بحاجة لأن نكون مستعدين لما قد يحمله المستقبل لنا".

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، "بعد 20 عاما، هناك جيل الآن لا يعرف عملة محلية أخرى".

وأصبح اليورو العملة الرسمية لـ11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 1999، ليصبح الدفع بهذه العملة بالشيك أو البطاقة الائتمانية أو التحويلات البنكية ممكنا، وبدأ تداول عملات اليورو المعدنية والنقدية في عام 2002.

ويستخدم الآن نحو 340 مليون مواطن، العملة الموحدة في 19 من أصل 28 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي، ما يجعله ثاني أهم عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي، كما أن هناك 60 دولة أخرى حول العالم تستخدم اليورو، أو ربطت عملاتها الوطنية به.