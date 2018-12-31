لجنة من الكاف تصل القاهرة لتفتيش ملاعب كأس أمم إفريقيا 2019

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين مسؤولي اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، عن وصول لجنة تفتيش إلى القاهرة غدا الثلاثاء لمعاينة الملاعب والمنشآت الرياضية، وذلك بعد أن تقدمت مصر رسميًا بملف طلب تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحب تنظيمها من الكاميرون.

اتحاد الكرة كان قد أرسل طلبًا للاتحاد الإفريقي لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتضمن الملف الذي تم إرساله إلى "الكاف" 14 ملعبًا في 5 محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد لاستضافة مباريات البطولة التي سيشارك في منافساتها 24 منتخبًا.

واختار اتحاد الكرة، استاد القاهرة والسلام لاستضافة مباريات البطولة في محافظة القاهرة، مع اختيار ملاعب تدريب باستاد الكلية الحربية وبتروسبورت وإيروسبورت والمقاولون العرب والسكة الحديد.

كما تم اختيار 3 ملاعب فى الإسكندرية، هى استاد الإسكندرية وبرج العرب والمكس، واستاد الاسماعيلية فى الإسماعيلية ، واستاد بورسعيد فى محافظة بورسعيد، وفى السويس تم اختيار ملعبين هما استاد السويس العسكرى واستاد السويس التابع لوزارة الشباب والرياضة.