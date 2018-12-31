إجراءات أمنية مشددة لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد بدمياط

أعلنت مديرية أمن دمياط، في بيان لها اليوم الاثنين، أن المديرية بدأت اليوم في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق؛ للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين، وذلك استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية، نشر الأقوال الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتكثيف انتشار الإرتكازات المسلحة بكافة المحاور المرورية والمناطق الهامة والحيوية ودور العبادة، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام.

وقام اللواء طارق مجاهد، مدير أمن دمياط، بمتابعة أعمال تأمين الكنائس بصورة مكثفة قبيل احتفالات أعياد الميلاد، حيث تم وضع خطة أمنية محكمة للسيطرة على الأوضاع وضمان أكبر تأمين للكنائس خلال احتفالات أعياد رأس السنة والكريسماس بمختلف مدن المحافظة.

وأعلنت المديرية رفع درجة الاستعداد القصوى، لتأمين الاحتفالات في جميع قطاعات الأجهزة الأمنية المختلفة، لخدمة المواطنين قبيل وأثناء الأعياد، كما تفقد الخدمات الشرطية بنطاق المحافظة، وتابع لخدمات الأمنية مشددا على الخدمات المعينة لتأمين الكنائس بأهمية تلك الخدمات أثناء الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، واحتفال الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، كما وجه بتوسيع دائرة الاشتباه، وعدم قرب السيارات والدرجات البخارية لنطاق الحرم الآمن للكنيسة، مع مداومة المرور من قبل القيادات على الخدمات المعينة لتأمين الكنائس.

كما التقى "مجاهد" بكافة الضباط والأفراد، مطالبا باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية، وتلافي أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات، وطالب مدير أمن دمياط، القوات الأمنية بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين، مع مراعاة حسن معاملة المواطنين وحقوق الإنسان، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.