الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 21 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس، بعد عملية دهم وتفتيش واسعة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن من بين المعتقلين 6 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، وتم تحويلهم إلى مراكز توقيف للتحقيق معهم.

وفي محافظة رام الله، أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين بلدتي كوبر، وبرهام، شمال رام الله، بالسواتر الترابية، وفتشت وخربت محتويات عدد من المنازل، علما بأن الاحتلال أغلق مدخل البلدة من جهة قرية برهام، وهو المدخل الذي أغلق أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، وأُعيد إصلاحه قبل أسابيع فقط، كما اندلعت مواجهات في قرية أبو شخيدم المجاورة.