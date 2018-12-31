حملات رقابية على أسواق الأجهزة الكهربائية وأسواق قطع غيار السيارات بالإسكندرية

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد سعد الله أحمد، مدير المديرية، حملاتها الرقابية على أسواق الأجهزة الكهربائية وأسواق قطع غيار السيارات.

وأسفرت الحملات الرقابية التي قام بها رجال إدارة التجارة الداخلية، اليوم الاثنين، بقيادة مدير عام الإدارة علي أشرف، وفريق العمل المرافق، عن ضبط بضائع بدون فواتير تثبت مشروعية حيازتها.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 17 سخانا سعة 50 لترا، و22 سخانا سعة 30 لترا، و23 سخانا سعة 6 لترات، و25 شفاطا، و21 كرتونة سيشوار كل كرتونة بها 8 قطع فيليبس، و40 طقم تيل فرامل صيني، و20 كابل اكسلاتير تايلاند.

وتم تحرير محاضر للمخالفين بهذه الكميات، وتسليم الأحراز إلى أقسام الشرطة التابعة لها للعرض على النيابة العامة.