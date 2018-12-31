أعلنت الشرطة الإسبانية مصادرة 3.25 طن من مخدر الحشيش خلال عمليتي دهم لمكافحة الاتجار في المخدرات عبر مضيق جبل طارق.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، عن الحرس المدني الإسباني قوله، في بيان، إن الشرطة اعتقلت 42 شخصا (دون الكشف عن جنسيتهم) خلال عمليتي الدهم وفككت ما يُعتقد أنه إحدى أهم عصابات تهريب المخدرات التي تعمل بين شمال إفريقيا وإسبانيا، مضيفا أنه تم مصادرة 5 زوارق و5 مركبات تستخدم من قبل العصابة.

وحدثت الاعتقالات في مدينتي "قادس" و"مالقة" المطلتين على الساحل الجنوبي لإسبانيا، وجيب "سبتة" الإسباني الواقع شمالي إفريقيا، شرقي مدينة "طنجة" المغربية.