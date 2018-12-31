البرلمان: سوق السيارات لن يتأثر كثيرا بتطبيق الإعفاء الجمركي غدا الثلاثاء

استبعدت لجنة الصناعة فى مجلس النواب، تأثر سوق السيارات بشكل كبير نتيجة لبدء تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية، بداية من غد الثلاثاء.

وقال أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان فوزي فتى، إن تأثير القرار سيكون «طفيف للغاية» على الأسعار، موضحا أن السيارات التي يتحدث عنها القرار من «الفئة الفارهة»، والتي لا يستخدمها أغلب المصريين، لافتا إلى أن «العرض والطلب» هو ما يحكم دائما مسألة انخفاض الأسعار.

وتابع لـ«الشروق» بأن «القرار بسبب بروتوكولات واجبة النفاذ مع الاتحاد الأوروبى، التزمت بها الحكومة المصرية والبرلمان وكل الجهات المختصة»، لافتا إلى أن «مصر تحصل على استفادة فى المقابل، فكما سمحنا بدخول سلع زيرو جمارك، يحق لنا أيضا أن نصدر لهم منتجات وسلع مصرية تعفى من الجمارك بالمثل تماما».

وأكد أن «الحل الأكثر واقعية لخفض أسعار السيارات، هو إنشاء مصانع تجميع السيارات فى الداخل، فلا نقوم باستيرادها جاهزة، وإنما على هيئة قطع غيار ونتولى تجميعها، بما يوفر على المستهلك نحو 30% من سعرها، ويحقق استفادات كاملة للتجار أيضا»، مشددا على أن المواطن دائما يجب أن يكون البوصلة التى نتحرك على أساسها، وأن تكون القرارات والمقترحات فى صالحه دوما.

من جهته، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر لـ«الشروق»، أن هناك المزيد من الرسوم التى تخص تلك الفئة من السيارات كالقيمة المضافة ورسوم التنمية ما زالت مقررة عليها، مكملا: «تلك الفئة من السيارات الأوروبية لن يصل تأثير زيرو جمارك بشأنها لباقي السيارات، ولكن على الأقل لو لم تنخفض الأسعار، فربما لن تزيد».

وأوضح أن مجلس النواب كان يناقش تلك المسألة ورأى الأصلح لأحوال الاقتصاد تأجيل وإرجاء القرار، وهو ما تم على مدى عامين، ولكن أخيرا قوبل الطلب بعدم الموافقة من جانب الاتحاد الأوروبى.

ويبدأ غدا الثلاثاء إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا لتصل إلى زيرو جمارك، بموجب اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبى وقعها الطرفان فى يونيو 2001 ببروكسل.

وبموجب الاتفاقية، التى تم تأجيل تطبيقها للسيارات الاوروبية ذات السعة الأعلى من 1200 سى سى، 3 مرات، سيتم إلغاء النسبة المتبقية من الرسوم الجمركية على تلك السيارات لتصبح زيرو جمارك، وتبلغ للسعة الأقل من 1600 سى سى 12%، والأكبر من 1600 سى سى 40.5%.

ويشمل الإعفاء كل السيارات التى تجمع وتصنع بأوروبا، بشرط أن يكون 40% من السيارة مكونا محليا أوروبيا، مثل نيسان قشقاى اليابانية، تويوتا كورولا وهيونداى توسان التى تصنع بكوريا الجنوبية، كيا سبورتاج.