بدء حملات الدعاية للانتخابات الرئاسية الأوكرانية المقرر إجراؤها في مارس

انطلق رسميا اليوم الأول من حملات الدعاية لانتخابات الرئاسة الأوكرانية اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية أن المرشحين المحتملين لديهم حتى الثالث من فبراير لتقديم طلبات المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 31 آذار/مارس.

ومن المتوقع أن يخوض الرئيس بيترو بوروشينكو الانتخابات في محولة الحفاظ على مقعده. غير أن استطلاعات الرأي تظهره دائما خلف خصمته الأوفر حظا، رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو.

وتأتي الانتخابات في فترة عصيبة لأوكرانيا. فمنذ 2014، تضطر المنطقة الشرقية من البلاد للدفاع عن نفسها من الانفصاليين الموالين لروسيا الذين تختبئ وراءهم قوة عسكرية روسية.

وتسببت القوات في شرق أوكرانيا في انهيار فعلي لوقف لإطلاق النار بمناسبة العام الجديد، ما ينبئ بأمل ضئيل لتحقيق السلام في المنطقة.

ولقي أكثر من عشرة آلاف شخص حتفهم في الصراع الدائر في شرق أوكرانيا الذي بدأ في 2014 بعدما أدت الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا إلى قتال في منطقة دونباس بشرق البلاد وضم روسيا للقرم.