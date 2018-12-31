المرور: نشر الخدمات على كافة المحاور لتأمين تنقلات المواطنين باحتفالات رأس السنة

قال الرائد محمد الشربيني، المشرف بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن الحالة المرورية حاليًا جيدة وسط سيولة مرورية بكافة المحاور والاتجاهات.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، اليوم الاثنين، أنه لا توجد أية معوقات لحركة المرور بعد انقضاء فترة الذروة الصباحية وانتهاء الشبورة المائية، مشيرًا إلى نشر الخدمات المرورية على كافة المحاور لتأمين تنقلات المواطنين المتوقعة في ظل احتفالات رأس السنة الجديدة.

وأوضح أن أعمال إنشاء كوبري للمشاه أمام جامعة دمنهور، لا تؤثر على حركة المرور حاليًا، لكونها على جانبي الطريق ولا تؤثر على أية حركة للمرور سواء المتجه للإسكندرية أو العكس، مشيرًا إلى التنسيق مع الشركة المنفذة للكوبري لإعلان الخطط المرورية الجديدة عندما يحين تركيب الجسم المعدني للكوبري.