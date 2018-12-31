كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لأطفال المدارس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن المبادرة كان من المقرر أن تشمل 3 مدارس فقط في كل محافظة، معقبًا: «لكنها ستشمل كل المدارس بنحو 12.5 مليون طفل في كل محافظات الجمهورية».

وأوضح أن الأطفال الذين تُكتشف إصابتهم بهذه الأمراض، سيتم علاجهم مجانًا، مضيفًا: «بالنسبة للتقزم، سيتم تعويض نقص الهرمونات لديهم، والأطفال الذين يعانون من الأنيميا سيحصلون على العلاج المناسب وكذلك الأمر بالنسبة للسمنة».

وذكر أن هناك اتجاهًا لمراجعة الوجبات الغذائية التي تقدم للأطفال داخل المدارس، وذلك بالتنسيق بين المعهد القومي للتغذية وهيئة التأمين الصحي إلى جانب وزارة التربية والتعليم.