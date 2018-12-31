محمد محمود يكشف عن أكثر مدرب تأثر به فى مشواره الكروي

أكد محمد محمود، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بدأ رحلته مع الكرة في الشارع كما هو الحال مع جميع اللاعبين، وبعدها تحدث «خاله ونجل عمه» مع والده لإقناعه بضرورة الاهتمام به ورعايته كرويًا لامتلاكه موهبة كبيرة، وبالفعل توجه إلى أكاديمية السعيدية التي تدرب بها لمدة شهرين قبل الانتقال إلى وادي دجلة.

وأضاف: «دجلة قام بضمي بعد أول تدريب لي مع الفريق، حيث تدرجت في فرق الناشئين حتى وصلت إلى الفريق الأول، واستمرت رحلتي مع دجلة لمدة 8 سنوات تعلمت فيها الكثير، ومن خلال دجلة تواجدت في صفوف المنتخبات الوطنية حتى شهدت الانتقالات الشتوية الحالية انتقالي إلى الأهلي».

وأشار إلى أن التواجد في المنتخبات الوطنية منذ الصغر وفي مختلف المستويات العمرية منحه المزيد من الخبرات، ودفعه للتعلم بشكل كبير وامتلاك القدرة على التأقلم مع أي ظروف داخل عالم الساحرة المستديرة، ومنحه القدرة على مواجهة جميع الصعوبات، وعلى تحدي كل الظروف لتحقيق أحلامه.

وذكر محمد محمود أنه يتمنى أن يواصل تألقه مع الكرة؛ من أجل الحفاظ على مكانه في قوام المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وانتقل لاعب الأهلي الجديد للحديث عن الطفرة الكبيرة التي حققها اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني لفريق وادي دجلة، مؤكدًا أنه استفاد منه كثيرًا على المستوى الفني والبدني، بل والشخصي أيضا خارج الملعب، مؤكدًا أنه أكثر مدرب أثر في شخصيته داخل الملعب وخارجها.

وأضاف: «أتمنى أن أسير على نفس الدرب مع لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي، وأتعلم منه الكثير؛ من أجل تقديم أفضل ما لديّ مع الأهلي».

وعن هواياته قال محمد محمود إنه يقضي أوقات فراغه إذا توافرت في المنزل أو الخروج للصيد الذى يعد أبرز هواياته.