كبير موظفى البيت الأبيض: أتعاطف مع المهاجرين غير الشرعيين وغالبيتهم ليسوا أشرار

كيلى قبل مغادرة منصبه: نجاحى يقاس بما لم يفعله الرئيس الأمريكى خلال وجودى.. و"نيويورك تايمز": وصف ترامب بأنه غير مؤهل للرئاسة



أعرب كبير موظفي البيت الأبيض المستقيل، جون كيلي، أمس الأحد، عن شعوره "بالتعاطف" مع المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، في تعارض مع خطاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتشدد حيال الهجرة.

وقال كيلي فى مقابلة مع صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأمريكية، فيما يدخل الإغلاق الحكومي الرسمي يومه العاشر بسبب الخلاف بشأن مطلب ترامب تمويل بناء جدار على الحدود بين بلاده والمكسيك، "بصراحة، إنه ليس جداراً".

وأضاف كيلى أن "الرئيس لا يزال يقول جدار. وفي أحيان كثيرة يقول حاجز أو سياج، والآن هو أكثر توجهاً إلى وضع حواجز فولاذية".

وتابع: "ولكننا تركنا مسألة بناء جدار اسمنتي في وقت مبكر من الإدارة عندما سألنا الناس ماذا يحتاجون وأين يحتاجونه"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد كبير موظفى البيت الأبيض أن "المهاجرين غير الشرعيين في غالبيتهم العظمى ليسوا اشراراً.. واشعر بالتعاطف المطلق معهم، وخاصة الأطفال الصغار". وتتناقض هذه التصريحات مع خطاب الرئيس الأمريكى المتشدد حيال الهجرة.

وشغل كيلي منصب وزير الأمن الداخلي في إدارة ترامب، إلا أن العلاقة بينه وبين الرئيس تدهورت ومن المقرر أن يخلفه فى منصبه، ميك مولفاني الذي يشغل حاليا منصب مدير الميزانية.

وأوضح كيلي أن مسؤولى الجمارك وحماية الحدود أخبروه خلال فترة عمله القصيرة كوزير للأمن الداخلي أنهم بحاجة إلى حواجز مادية في بعض المناطق، لكنهم أشاروا إلى حد كبير إلى الرغبة في توفير تكنولوجيا جديدة وموظفين إضافيين.

وأشارت "لوس أنجلوس تايمز" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعترض فيها كيلي على مواقف ترامب المتعلقة بالهجرة، مذكرة بأن كيلى صرح في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية في وقت سابق، بأن "آراء ترامب حول القضية لم تكن مبنية على إلمام كامل بالأمر"، ما أثار غضب ترامب، الذى كتب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الجدار هو الجدار ، ولم يتغير أو يتطور أبدًا منذ اليوم الأول الذي تصورته فيه".

ويعارض الديمقراطيون مطلب ترامب بتخصيص خمسة مليارات دولار لتمويل بناء الجدار الحدودي.

وكان بناء الجدار بطول 3200 كلم من بين أهم وعود ترامب في حملته الانتخابية 2016. وتحدث ترامب عن "غزو" المهاجرين، وقال إن "العديد من افراد العصابات وبعض الأشرار" مندسون في صفوف آلاف المهاجرين الذين توجهوا إلى الحدود الأمريكية في أكتوبر.

من جهة أخرى، اعتبر كيلى، الذي تولى منصب كبير موظفى البيت الأبيض في يوليو 2017، أن نجاحه فى أداء عمله يجب أن يقيم وفقا لما لم يفعله ترامب خلال تلك الفترة، وليس بما فعله، مشيرا إلى أنه حينما تولى منصبه بالبيت الأبيض لم يكن هناك نظام على الإطلاق لأسباب كثيرة من أبرزها "دسائس القصر"، على حد قوله، دون أن يدلى بمزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها أمس الأحد، أن جون كيلي قال لمعاونيه مرارا وتكرار إن الرئيس ترامب غير مؤهل لمهام منصبه الرئاسى. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين فى إدارة ترامب قولهما إن كيلي كان يقول لمساعديه إن لديه "أسوأ وظيفة فى العالم".