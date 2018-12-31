مقتحم مطار هانوفر يواصل التزام الصمت إزاء دافعه

أعلنت الشرطة الألمانية عبر إذاعة سكسونيا السفلى، اليوم الاثنين، أن الرجل، الذي اقتحم أول أمس السبت مطار هانوفر وتسبب في شل حركة الطيران لساعات، واصل، في محبسه الاحتياطي، التزام الصمت حيال دافعه من وراء الجريمة.

وكان البولندي/21 عاما/، الذي تحمل سيارته (بي إم دبليو) لوحات بولندية ، قد قاد السيارة تحت تأثير المخدرات باتجاه إحدى البوابات المغلقة ففتحها عنوة ووصل إلى ساحة المطار، وتوقف تحت طائرة رابضة في الساحة حيث تمكن رجال الشرطة من القبض عليه وقد أبدى مقاومة أثناء القبض عليه.

وكان الرجل غير مسلح، كما أنه لا توجد دلائل على أن الحادث له خلفية تتعلق بالإرهاب، وصنف المحققون الواقعة على أنها تعد خطير على حركة النقل الجوي ومقاومة للسلطات.

كانت حركة الطيران في مطار هانوفر توقفت لمدة أربع ساعات ونصف الساعة بعد واقعة الاقتحام.

وجاءت نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينة من دم الرجل، إيجابية للوكاكيين والأمفيتامينات.

ولا يزال المحققون يبحثون في كيفية تمكن الرجل من فتح الباب المغلق عنوة والوصول إلى ساحة المطار، وتدرس إدارة مطار هانوفر ما إذا كانت ستكون هناك عواقب في خطة تأمين المطار بناء على هذه الواقعة.