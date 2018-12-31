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الولايات المتحدة تنسحب من اليونسكو

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 31 ديسمبر 2018 - 2:22 م | آخر تحديث : الإثنين 31 ديسمبر 2018 - 2:22 م
دخل قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) اليوم /الاثنين/ حيز التنفيذ.
وذكر راديو "سوا" الأمريكي أن الولايات المتحدة - بعد خروجها من المنظمة الأممية - ستحتفظ لنفسها بصفة مراقب في اليونسكو، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تدفع بعد الآن حصتها في تمويل هذه المنظمة الدولية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في أكتوبر عام 2017 الانسحاب من اليونسكو، بزعم وجود "تحيز ضد إسرائيل وبالحاجة إلى إصلاح جوهري" لهذه المنظمة.
يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أيضًا في منتصف عام 2018 انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدعوى أنه لم ينفذ ما طلبته واشنطن من إصلاحات، خاصة فيما يتعلق بالموقف من إسرائيل.

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