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الأوقاف: انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي الرئيسي
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رئيس البرلمان العربي يقوم بزيارة للهيئة العربية للتصنيع على رأس وفد برلماني
وزير الري ونظيرته في مالطا يؤكدان أهمية تعزيز التعاون المشترك بمجال المياه
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وزير خارجية بريطانيا: لن نتسرع في الحكم بشأن سقوط صاروخ في بولندا
وزيرة خارجية ألمانيا تحمل روسيا مسؤولية سقوط صاروخ في بولندا
الرئيس البولندي يطمئن مواطنيه بعد ضربة صاروخية قرب الحدود مع أوكرانيا
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تونس تهزم إيران وديا استعدادا لكأس العالم
المصري يدعو لنبذ الخلافات لتحقيق حلم الاستاد
الأرجنتين تكتسح الإمارات بخماسية ودية استعدادا لكأس العالم
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كليب «وقت شدة» لأحمد سعد يشعل الأجواء على السوشيال ميديا
إيساف يدعم ذوي الهمم بأغنية «فيا ميزة»
صلاح عبد الله يعاتب حسين فهمي: فين دعوة المهرجان
غدا.. افتتاح موسم جديد لعرض حلم جميل على مسرح السلام
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محيي الدين: الحلول العلمية والتمويل أساسيان للحفاظ على التنوع البيولوجي
تقرير لـ51 منظمة غير حكومية: توسع 96% من أنشطة النفط والغاز العالمية
ضمن مشاركتها في COP27.. القلعة تستعرض «سبل الدفع نحو التحول للأخضر» خلال جلسة نقاشية
حوادث وقضايا
السكة الحديد تنفي نشوب حريق بأحد عربات السكة الحديد بشبرا
حبس 4 متهمين بتصنيع وحيازة 5.7 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر بالإسكندرية
التحريات تكشف تفاصيل العثور على جثة متسول أسفل محور ترعة الزمر ببولاق
12 يناير.. الحكم في اتهام 5 متهمين بقضية داعش روض الفرج
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رئيس مدينة الإنتاج يسلم طالبات جامعة عفت السعودية شهادات إتمام دورة الإعلام الشامل
لميس الحديدي عن محمد عدوية: خرج من جلباب والده.. وأبدع في اختيار أعماله
يحيى وجدي: سينما ريفولي تتعرض لعملية استيلاء من قبل أحد التجار بمنطقة التوفيقية
الفنان أحمد ماهر يكشف حقيقة استيلاء أحد التجار على سينما ريفولي
أعداد جريدة الشروق
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