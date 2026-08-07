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ما حكم تعويضات شركة التأمين؟ الإفتاء نُجيب
وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروعات حياة كريمة ويوجه برفع معدلات التنفيذ
مصر للطيران تُسير رحلات خاصة من الجزائر وإيطاليا لدعم السياحة في شرم الشيخ والغردقة
انعقاد منتدى الأعمال المصري التشادي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
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الأمين العام للجامعة العربية يدين الهجمات الحوثية على السعودية واليمن
نبيل فهمي يحذر من النهج الإسرائيلي القائم على فرض الأمن بالقوة
استطلاع قبل 80 يوما من الانتخابات.. معسكرا نتنياهو والمعارضة دون أغلبية
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ميدو: الزمالك تخلّص من «أكبر عصابة» في الكرة المصرية
حفيظ دراجي عن انتقال صلاح إلى طرابزون: تركيا تتكلم وتغني مصري
15 لاعبا.. الأهلي يتخلى عن فريق كامل قبل بداية الموسم الجديد
رأي
فن
ماذا جرى في بروفة حفل شيرين؟ 3 أغنيات فقط وتشديد على منع التصوير
المهن التمثيلية: تطبيق حق الأداء العلني مستمر والآليات في مراحلها النهائية
غدا عمرو دياب يفتتح فعاليات «يلا ساحل» بحفل في العلمين الجديدة
بسلسلة تاريخية.. عمرو دياب يدخل موسوعة جينيس بعد تصدره قائمة بيلبورد عربية
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وزارتا التخطيط والزراعة تبحثان مستهدفات التنمية الزراعية الجديدة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع تطوير صناعي بـ2.4 مليار جنيه
تصنيع مشترك وتصدير.. مصر والهند تبحثان منصة جديدة للتكامل الصناعي
حوادث وقضايا
التحريات في مصرع 5 عمال بالطريق الصحراوي في الصف: انفجار الإطار الأمامي للسيارة سبب الحادث
مدير أمن المنيا يقود حملة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط
النيابة تأمر بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة 3 مخازن محترقة في كرداسة
مصرع رئيس الوحدة المحلية بناهيا إثر سقوط جمالون أثناء حملة إزالة
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«أوقات مكنش بيبقى معاه أجرة السكة».. شقيق المتهم بانتحال صفة قاضٍ يكشف تفاصيل عن حياته قبل الواقعة
لجنة استرداد أراضي الدولة: سداد رسوم الفحص أو المعاينة لا تخلق للمتعدي أي مركز أو سند قانوني
نائب رئيس اتحاد عمال مصر: مبادرة فوق الـ40 تقنع أصحاب الأعمال بضرورة الانتباه لهذه الفئة بشكل أكبر
مصطفى بكري: الرئيس السيسي عندما تحدث عن مكافحة الفساد مكنش بيهزر.. وملايين عادت لخزينة الدولة الأيام الماضية
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