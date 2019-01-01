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مصر
أجندة إخبارية ليوم الجمعة 5 يوليو 2019
رشوان يطالب الصحفيين بالالتزام بقرارات مجلس النقابة في قضايا المحبوسين
الختان.. «عنف ضد المرأة» في حماية الموروث الشعبي
قانون الجمارك الجديد يصل مجلس النواب بعد العرض على مجلس الوزراء
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
استطلاع: غالبية الألمان تؤيد تقنين القتل الرحيم الإيجابي
العثيمين: نأمل بدور روسي يحتوي التوتر الحالي في المنطقة
مفوضة أوروبية: ألمانيا ستستفيد بشكل هائل من اتفاقية التجارة الحرة مع «ميركسور»
رياضة
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رياضة عالمية
ميلان يقترب من ضم نجم الجزائر
الزمالك يدعم جنش من قبرص
مدرب غينيا: الجزائر فريق متكامل وليس لديه نقاط ضعف
رأي
فن
الموسيقار يحيى خليل يتذكر محطات الرحلة مع صديق العمر عزت أبو عوف
إنشاء هيئة مراكز السينما العربية بمشاركة مصرية
27 يوليو.. نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في لبنان
«برة المنهج».. فيلم جديد يجمع ماجد الكدواني بالمخرج عمرو سلامة
مال وأعمال
أعمال
مواطن
الحكومة ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة لترشيد الدعم - الأسعار الجديدة
فريد: إدخال التعديلات الجديدة على نظام الحسابات المجمعة هدفها تسهيل التداول
11.2 % زيادة في حصيلة الصادرات السلعية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018-2019
حوادث وقضايا
ضبط 28 ألف لتر بنزين وسولار بالبحيرة قبل بيعها بالسوق السوداء
ضبط 20 ألفا و500 لتر بنزين مدعم داخل أحد المخازن بطنطا
إصابة شخصين جراء استنشاق مبيد حشري بأبو المطامير
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر تناولهم أقراص الغلال القاتل بالبحيرة
تليفزيون
قناة «قنال بلس» التلفزيونية تعتزم شطب 500 وظيفة
«صوت العرب» تحتفل بعيدها الـ66 وبالملتقى الثقافي الأول
نقابة الإعلاميين تنظم مهرجانا رياضيا للوفود الإعلامية المشاركة في تغطية «أمم إفريقيا»
أسامة كمال عن 3 يوليو: شكرا جيش مصر اللي مسمحش للإخوان يلبسونا طرح
أعداد جريدة الشروق
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