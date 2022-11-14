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مصر
وزيرة الهجرة: الاتفاق على عدد من الفعاليات مع قبرص واليونان لتعزيز التعاون بين الشباب
نيفين جامع تبحث مع وزير السياحة والصناعات التقليدية الجزائري تعزيز التعاون في الصناعات التراثية
الإنتاج الإعلامي: 145 مليون جنيه صافي أرباح المدينة خلال 9 أشهر
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 125 كنيسة ومبنى تابعا
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بوتين يوقع مرسوما ينظم خدمة الأجانب في الجيش الروسي
تقرير: رئيس الاستخبارات الأمريكية سيحذر نظيره الروسي من عواقب استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا
في لقائهما على هامش قمة العشرين.. بايدن يحذر الرئيس الصيني من القيام بأي عمل عسكري ضد تايوان
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ليفاندوفسكي يتوقع بلوغ المنتخب الألماني المربع الذهبي لمونديال قطر
أسطورة يونايتد: كريستيانو لن يلعب مع مانشستر مرة أخرى
مدرب بلجيكا: مواجهة منتخب مصر مفيدة قبل المونديال
رأي
فن
بيلا تار: صناعة الأفلام أمر صعب وأهتم بشخصية الممثلين
بيلا تار: أرفض استخدام السيناريو في أفلامي
بيلا تار يكشف سبب ترك الكاميرا تعمل في أفلامه بعد نهاية المشهد
إسلام إبراهيم: نجاح ريهام عبد الغفور في «الغرفة 207» انتصار للإنسانية
مال وأعمال
أعمال
مواطن
رئيس الريف المصري يستعرض الفرص الاستثمارية الصديقة للبيئة بمشروع الـ1.5 مليون فدان
محمود محيي الدين يزور المنطقة الخضراء ويتفقد أجنحة الجامعات المشاركة بقمة المناخ
محيي الدين: هناك العديد من المشروعات المتعلقة بالصمود في مواجهة تغير المناخ
حوادث وقضايا
بعد 4 أيام من زفافهما.. مصرع زوجين مختنقين داخل حمام شقتهما في المنوفية
بسبب اختلاسات مالية.. حبس رئيس الوحدة المحلية بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون في المنوفية
بسبب تراكم الديون.. زوجان يتخلصان من حياتهما في المنوفية
المشدد 10 سنوات لشخص وسنة لـ3 آخرين لاتهامهم بخطف محام بالقليوبية
تليفزيون
145 مليون جنيه صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال 9 أشهر
مداعبة على الهواء.. خرطوم الفيل يمنع مراسلا من استكمال البث المباشر (فيديو)
أسر الضحايا ينتظرون انتشال الجثامين المفقودة بحادث أتوبيس المنصورة
مكافحة الإدمان: العزلة والعصبية وطلب الأموال دون مبرر مؤشرات لاكتشاف المدمن
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