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5 فبراير.. طرح فيلم «رأس السنة» في السينمات

إيمان محمود
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 10:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 10:38 م

قررت الشركة المنتجة لفيلم "رأس السنة" طرحه في دور العرض السينمائية 5 فبراير المقبل، بعد تأجيل عرضه عدة مرات.

"رأس السنة" بطولة الفنانين إياد نصار، بسمة، إنجي المقدم، شيرين رضا، أحمد مالك، علي قاسم، وهدى المفتي، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.

وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد، في إطار من التشويق، ويظهر العمل شكل التغيرات التي طرأت على الطبقة المتوسطة خلال الاحتفال بليلة رأس السنة.

يشار إلى أن الفيلم اختتم فعاليات النسخة الـ18 من المهرجان الدولى للفيلم بمراكش، في عرضه الدولى الأول.


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