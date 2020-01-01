 مصدر عراقي: بعض السفارات تفكر في نقل أنشطتها من بغداد إلى أربيل - بوابة الشروق
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مصدر عراقي: بعض السفارات تفكر في نقل أنشطتها من بغداد إلى أربيل

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 9:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 9:13 م

كشف مصدر عراقي، أن بعض السفارات تفكر في نقل أنشطتها إلى أربيل بدلا من بغداد، وذلك على اعتبار أن المنطقة الخضراء لم تعد آمنة ويمكن إعادة اقتحامها في أي وقت.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء - عن المصدر قوله - إن "هناك مخاوف من إقدام الولايات المتحدة على خطوات تصعيدية أكبر"، مضيفا أن هناك معلومات عن أن واشنطن تبحث عدة خيارات للرد على استهداف سفارتها.

وكان مصدر عسكري، أكد في وقت سابق بأن عدة قواعد تستضيف القوات الأمريكية دخلت حالة تأهب تحسبا لاعتداءات بعد الأحداث التي شهدتها السفارة الأمريكية أمس.

وهاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي السفارة الأمريكية في بغداد، ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات، منددين بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة.


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