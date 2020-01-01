وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير 6 مخابئ للجماعات الإرهابية شمال شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء عن تدمير 6 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة (شمال شرق).



وأفاد بيان صادر وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، بأنه في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا لعملية البحث والتمشيط التي لاتزال متواصلة بمنطقة واد الدخيل، بلدية القل، بولاية سكيكدة، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس الثلاثاء 6 مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على 8 قنابل تقليدية الصنع و15 هاتفا محمولا بالإضافة إلى ملابس وأغراض أخرى مختلفة.



وأضاف البيان أن حرس السواحل أحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بتلمسان (شمال غرب) فيما تم توقيف 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست (جنوب) وتلمسان (شمال غرب).