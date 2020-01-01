أعلنت شركة "بيفوتل إنفستمنت كورب2" الأمريكية للاستثمار المالي اليوم الأربعاء أن الحظر المفروض على بيع أسهم جديدة من أسهمها سينتهي يوم 8 يناير الحالي، في أعقاب عملية الطرح العام الأولي لحصة قيمتها 230 مليون دولار من أسهمها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شروط الطرح العام الأولي لأسهم الشركة تضمن فرض حظر على بيع الأسهم لمدة 180 يوما ابتداء من بدء تداول السهم في البورصة.

وكانت الشركة قد باعت 23 مليون سهما بسعر 10 دولارات للسهم الواحد يوم 11 يوليو الماضي.

ومنذ طرح السهم للتداول قبل نحو 170 يوما ارتفع سعر السهم بنسبة 2% في حين ارتفع مؤشر إس أند بي 500 للأسهم الأمريكية بنسبة 7ر7% خلال الفترة نفسها.