 الأربعاء المقبل.. انتهاء الحظر المفروض على بيع أسهم «بيفوتل إنفستمنت كورب» - بوابة الشروق
الأربعاء 1 يناير 2020 11:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟

النتـائـج تصويت

الأربعاء المقبل.. انتهاء الحظر المفروض على بيع أسهم «بيفوتل إنفستمنت كورب»

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 10:44 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 10:44 م

أعلنت شركة "بيفوتل إنفستمنت كورب2" الأمريكية للاستثمار المالي اليوم الأربعاء أن الحظر المفروض على بيع أسهم جديدة من أسهمها سينتهي يوم 8 يناير الحالي، في أعقاب عملية الطرح العام الأولي لحصة قيمتها 230 مليون دولار من أسهمها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شروط الطرح العام الأولي لأسهم الشركة تضمن فرض حظر على بيع الأسهم لمدة 180 يوما ابتداء من بدء تداول السهم في البورصة.

وكانت الشركة قد باعت 23 مليون سهما بسعر 10 دولارات للسهم الواحد يوم 11 يوليو الماضي.

ومنذ طرح السهم للتداول قبل نحو 170 يوما ارتفع سعر السهم بنسبة 2% في حين ارتفع مؤشر إس أند بي 500 للأسهم الأمريكية بنسبة 7ر7% خلال الفترة نفسها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك