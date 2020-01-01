مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في إندونيسيا







أعلنت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، اليوم الأربعاء، مصرع أربعة أشخاص؛ جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة "جاكرتا".

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن الوكالة قولها إن مياه الفيضانات تسببت في انقطاع الكهرباء في مئات المناطق بجميع أرجاء العاصمة "جاكرتا" بالإضافة إلى إغلاق بعض خطوط القطارات وأحد المطارات في العاصمة.

من جهتها، قالت وزارة النقل إنه تم إلغاء الرحلات الجوية في مطار "حليم بردانا كوسوما" الخاص بالطائرات التجارية والعسكرية بسبب مياه الفيضانات العارمة على مدارجها، مشيرة إلى أنه تم نقل العديد من الرحلات الجوية إلى مطار "سوكارنو هاتا" الدولي في العاصمة "جاكرتا".