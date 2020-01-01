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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء اعتزامها استثمار 5.19 تريليون وون (4.49مليار دولار) لدعم الأبحاث والتطوير في مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال العام الحالي.

وذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن خطة الإنفاق السنوي على الأبحاث والتطوير تشمل تخصيص 4.15 تريليون وون للعلوم والتكنولوجيا و1.04 تريليون وون لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى اعتزام الوزارة تخصيص أكثر قليلا من 1.53 تريليون وون للأبحاث العلمية الأساسية بزيادة قدرها 319.8 مليار وون أي بنسبة 26.4 % عن مخصصات 2019.

في حين تعتزم تخصيص 1.68 تريليون وون لبرامج تطوير تقنيات أصلية، و812.1 مليار وون لأبحاث تكنولوجيا المعلومات و230.9 مليار وون لأبحاث تكنولوجيا الاتصالات، إلى جانب 729.6 مليار وون للتدريب الشخصي وإنشاء مؤسسة للأبحاث والتطوير.

وسيتم إنفاق 1.68 تريليون وون لدعم مشروعات الأبحاث والتطوير في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا المرتبطة بصناعة الأدوية ومواد تكنولوجيا النانو واستكشاف الفضاء.

في الوقت ذاته، تعتزم وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تخصيص جزء من ميزانية الأبحاث والتطوير للتخفيف من تأثيرات ظاهرة التغير المناخي، ومكافحة الغبار الدقيق الملوث للهواء وتطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة بدون طيار المعتمدة على الجيل الخامس لتكنولوجيا شبكات الاتصالات.

كما تعتزم كوريا الجنوبية مواصلة الاستثمار في تكنولوجيا الأمان النووي وتحسين معدلات أمان تخزين قضبان الوقود النووي المستنفد.