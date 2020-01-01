سول: تحذير بيونج يانج من الكشف عن أسلحة استراتيجية جديدة لن يساعد في المفاوضات النووية

قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنه إذا تم ترجمة تحذير بيونج يانج من الكشف عن أسلحة استراتيجية إلى واقع ملموس، فإنه لن يساعد في مفاوضات نزع السلاح النووي وجهود إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن المتحدث باسم وزارة الوحدة لي سانج مين أصدر تعليقاً على نتائج الاجتماع العام الخامس للجنة المركزية السابعة لحزب العمال الحاكم الذي عقد في كوريا الشمالية، معرباً عن قلقه.



وقال "لي" إن الحكومة الكورية الجنوبية ستواصل جهودها لتعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية لإحراز تقدم في مفاوضات نزع السلاح النووي بين بيونج يانج وواشنطن، ونسعى لتنفيذ بنود الاتفاق لبناء ثقة عسكرية بين الكوريتين".



وأكد مجدداً موقف الحكومة قائلاً "نحن نؤكد أن البلدين امتنعتا عن إجراء تدريبات مشتركة واسعة النطاق أثناء المفاوضات، ونعتقد أن كوريا الشمالية لم تعلن التخلي عن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.



وأضاف نتطلع إلى إجراء حوار بين بيونج يانج وواشنطن في وقت مبكر إلى جانب إحراز تقدم كبير، وفقاً لمبادئ تنفيذ الإعلان المشترك بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الذي توصلتا إليه في قمة سنغافورة".