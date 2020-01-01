تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارة الخطيب

حرص تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، الكشف عن تفاصيل الزيارة التي قام بها، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، له في السعودية.

وكان الخطيب قد وصل إلى السعودية أمس الثلاثاء، لأداء مناسك العمرة عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية فى فرنسا استغرقت أسبوعين ملبيا دعوة تركي آل الشيخ لزيارته بمنزله تقديرًا لزيارة آل للخطيب في منزله قبل أسابيع بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها رئيس القلعة الحمراء.

وأكد تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على "الفيس بوك"، أن زيارة الخطيب له كانت ودية تشرف خلالها بحضور رئيس النادي الأهلي في منزله، كاشفًا إلى أنه لم يتم التطرق لأي حديث رياضي، متمنيًا في نهاية رسالته التوفيق للخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي.