جوارديولا: السيتي أفضل ناد إنجليزي في العقد الأخير

يرى مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أنهم كانوا الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، الذي انتهى مساء أمس، وأكد على أنهم يستطيعون الاستمرار في ذلك على مدار العقد الثالث.

وقال جوارديولا في تصرحيات نشرتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "أعتقد أنه في العقد الماضي كان مانشستر سيتي هو أفضل فريق من حيث النقاط والأهداف وحتى الألقاب".

وأضاف: "لذلك تهانينا لمانشستر سيتي على ذلك".

وواصل: "كانوا يقاتلون مع الأفيال الضخمة هنا في إنجلترا، الأندية الكبيرة والأخرى ذات التاريخ، على مدى العقد الماضي كنا جزءًا منهم، هذا مدهش، الأندية الكبيرة هنا في إنجلترا تتطلع دائمًا إلى الأمام".

وتابع: "سنحاول تحليل ذلك، ليس فقط فيما يتعلق بالفريق، ولكن كفرد من أجل تحديد كيفية قيامنا بعمل أفضل".

واستكمل: "نأمل في العقد المقبل، أن يكون مانشستر سيتي هو الأفضل لمزيد من الوقت، عندما نحلل الأمور بشكل يومي هنا، نجد أن ما حدث يومًا بعد يوم يعطينا وجهة نظر فيما وقع في السنوات العشرة الأخيرة، خاصة عندما اشترى إناس من أبوظبي النادي وتعاقدوا مع لاعبين جيدين ومدربين مثيرين للاهتمام وأشياء أخرى مميزة، أعتقد أننا فعلنا ذلك بشكل جيد للغاية".

وأكد جوارديولا أنه يُعتبر عام 2019 مميزًا بالنسبة لهم رغم النتائج السيئة التي حققوها في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث قال: "الناس يقولون إنها سنة كارثية بالنسبة لنا، لقد فزنا بأربعة ألقاب فيها، لذلك كانت سنة رائعة بالنسبة لنا، لقد استمتعنا بها كثيرًا".

وفاز مانشستر سيتي بكل من الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية ودرع الاتحاد الإنجليزي في 2019.

وأوضح: "ناضلنا قليلًا في بعض المباريات في الجزء الأخير من 2019، ولكنها كانت سنة رائعة بالنسبة لنا، تهانينا لجميع الناس الذين يعملون هنا".