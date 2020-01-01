العاهل السعودي يتسلم قلادة تقديرا لجهوده الدبلوماسية على المستوى الدولي

تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، قلادة تقديراً لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستوى الإقليمي والدولي.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم أن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري يرافقه عدد من أعضاء المنظمة قاموا اليوم بتقليد العاهل السعودي قلادة (أبي بكر الصديق رضي الله عنه) من الطبقة الأولى .



وقال التويجري ، في كلمة خلال اللقاء إن "المتتبع والراصد للعمل الإنساني السعودي يجد أن المملكة تعتلي قائمة الدول المانحة، بل إنها تخصص من دخلها الوطني النسبة الأعلى للمساعدات مقارنة ببقية الدولة المانحة".



وأشار إلى أن الإحصائيات الموثقة تبين أن حجم المساعدات السعودية تجاوزت 40 مليار دولار خلال الـ 15 الأخيرة وشملت 124 دولة موزعة على جميع القارات.



وأضاف أن "الدبلوماسية الإنسانية ومنهج الحوار والتسامح ومواجهة التطرف والإرهاب نهج اتخذته المملكة السعودية وبادرت بالدعوة إليه ودعمته مالياً وسياسياً، رغبة في تحقيق السلام العالمي، الذي تصب نتائجه في تعزيز العمل الإنساني ورفع معاناة بني البشر".