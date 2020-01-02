إيفرتون ضحية جيسوس المفضلة

تغلب مانشستر سيتي على إيفرتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإتحاد، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء العديد من الأرقام والإحصائيات المميزة، حيث ذكر موقع«أوبتا» المتخصص في إحصائات كرة القدم، أن البرازيلي جابريل جيسوس، لاعب مانشستر سيتي، قد سجل أكثر أهدافًا في البريميرليج، أمام إيفرتون 7 أهداف، أكثر من أي خصم أخر، وسجل هذه الأهداف في أخر 5 مباريات ضد إيفرتون.

وأضاف«أوبتا» أن مباراة السيتي أمام إيفرتون، هى رابع مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، التي ينجح لاعب برازيلي في التسجيل لكلا الفريقين ( بإستثناء الأهداف الخاصة)، بعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في مارس 2019، وتشيلسي ضد ليفربول في اكتوبر 2015، وميدلزبره أمام مانشستر سيتي في مايو 2008.

وأشار«أوبتا» أن مانشستر سيتي قد فاز على إيفرتون في خمس مباريات متتالية في الدوري للمرة الأولى، حيث تعتبر مباراة اليوم هى المواجهة رقم 174 بين الطرفين.